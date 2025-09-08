В пяти районах Челябинска из кранов потечет изумрудная вода

Горячая вода в Челябинске с 9 сентября может приобрести ярко-зеленый оттенок из-за испытаний теплосетей с помощью органического красителя уранина. Тестирование затронет Калининский, Курчатовский, Тракторозаводский, Центральный и Металлургический районы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Краситель безопасен для людей, животных и окружающей среды, а ярко-зеленый цвет подкрашенной воды позволяет теплоэнергетикам легко обнаружить и устранить неисправности, — уточнили в мэрии.
При обнаружении зеленой воды в кранах или разливов на улицах горожанам необходимо сообщить в управляющую компанию и диспетчерскую службу «УСТЭК» по телефону 246−40−00. Это ускорит устранение возможных неполадок.