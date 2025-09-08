В пяти районах Челябинска из кранов потечет изумрудная вода

Горячая вода в Челябинске с 9 сентября может приобрести ярко-зеленый оттенок из-за испытаний теплосетей с помощью органического красителя уранина. Тестирование затронет Калининский, Курчатовский, Тракторозаводский, Центральный и Металлургический районы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.