Под Калинковичами водитель МАЗа погиб, задев кузовом электропровод

В Калинковичском районе водитель грузовика погиб от электротравмы.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Беларуси сообщил, что утром 6 сентября два водителя одного из сельхозпредприятий Калинковичского района Гомельской области на служебных грузовиках МАЗ развозили корма по животноводческим фермам и, выполнив разнарядку, решили подработать — подвести песок жителю деревни Гулевичи.

Выгрузка песка у частного дома у водителя первого грузовика прошла успешно. А вот водитель второго грузовика, опуская кузов, сорвал провод линии электропередач. При выходе из кабины МАЗа 66-летний мужчина получил смертельную электротравму.

Для установления всех обстоятельств произошедшего Калинковичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

