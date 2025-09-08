Под Калинковичами водитель МАЗа погиб, задев кузовом электропровод

Следственный комитет Беларуси сообщил, что утром 6 сентября два водителя одного из сельхозпредприятий Калинковичского района Гомельской области на служебных грузовиках МАЗ развозили корма по животноводческим фермам и, выполнив разнарядку, решили подработать — подвести песок жителю деревни Гулевичи.
Выгрузка песка у частного дома у водителя первого грузовика прошла успешно. А вот водитель второго грузовика, опуская кузов, сорвал провод линии электропередач. При выходе из кабины МАЗа 66-летний мужчина получил смертельную электротравму.
Для установления всех обстоятельств произошедшего Калинковичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.
