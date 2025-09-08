Нижегородцам дали советы по защите аккаунтов в Telegram

Эксперты рекомендуют скрывать номер телефона в настройках мессенджера, чтобы он был виден только для сохранённых контактов. Для входа в приложение следует включить двухфакторную аутентификацию и установить облачный пароль. Также важно регулярно проверять активные устройства, на которых открыт Telegram, и завершать подозрительные сеансы. Для дополнительной защиты рекомендуется не хранить конфиденциальную информацию, такую как сканы документов и банковские данные, в разделе «Избранное». Злоумышленники часто ищут именно эту информацию после взлома аккаунта. Ведомство также советует не передавать коды для входа в Telegram третьим лицам, быть осторожным при переходе по ссылкам от незнакомых отправителей, избегать использования сайтов и приложений, требующих авторизации через мессенджер, и регулярно обновлять пароли.