В Краснодаре открыли новый временный объезд участка Западного Обхода

Новый временный объезд участка Западного Обхода в Краснодаре открыли от Красных Партизан до Лесопосадочной.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре открыли новый временный объезд участка Западного Обхода. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новый временный объезд организовали от улицы Красных Партизан до улицы Лесопосадочной. Его открыли, чтобы снизить пробки и обеспечить проезд во время работ.

«Часть временной дороги сделана в асфальте, часть — в инертном материале. Такое решение позволит поддерживать транспортную доступность района на время реконструкции», — отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в Краснодаре начали асфальтировать новые дорожные полосы на Западном Обходе. Реконструкцию дороги планируют завершить в 2027 году.