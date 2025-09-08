В Краснодаре открыли новый временный объезд участка Западного Обхода. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Новый временный объезд организовали от улицы Красных Партизан до улицы Лесопосадочной. Его открыли, чтобы снизить пробки и обеспечить проезд во время работ.
«Часть временной дороги сделана в асфальте, часть — в инертном материале. Такое решение позволит поддерживать транспортную доступность района на время реконструкции», — отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в Краснодаре начали асфальтировать новые дорожные полосы на Западном Обходе. Реконструкцию дороги планируют завершить в 2027 году.