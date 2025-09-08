Определено оптимальное число органов чувств с точки зрения теории памяти

«Похоже, что число удерживаемых в памяти отдельных концепций максимально в том случае, если каждой из них отвечает семь, а не пять или, скажем, восемь признаков. Применительно к человеческим органам чувств наш вывод не стоит воспринимать слишком серьезно, однако в робототехнике и теории искусственного интеллекта он может быть полезен», — заявил профессор Центра искусственного интеллекта «Сколтеха» Николай Бриллиантов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.