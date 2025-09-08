Жителей семи сел Хабаровского края обеспечили интернетом

Семь населенных пунктов Хабаровского края с начала этого года подключили к интернету стандарта 4G. Обеспечение жителей сел и поселков современными услугами связи осуществляется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в краевом министерстве цифрового развития и связи.
В этом году интернет появился в селах Боктор Комсомольского района, Свечино и Петропавловка Хабаровского района, Васильевка района имени Лазо, Тугур Тугуро-Чумиканского района и в поселке Аэропорт Охотского округа. Последним подключили село Иня Охотского округа, где проживает около 200 человек. Ранее жителям Ини была доступна только голосовая связь. Теперь там установлена базовая станция, работающая в стандарте 4G.
«Хабаровский край в этом году полностью выполнил план по федеральной программе, а также задачу Президента России, который ранее поручил обеспечить подключение интернета в сельской местности. Этот результат стал возможен благодаря слаженной работе с оператором универсального обслуживания в рамках системного подхода к развитию телекоммуникационной инфраструктуры. Доступ к интернету открывает новые возможности для жителей, поэтому эта работа будет продолжена в следующем году», — отметил министр цифрового развития и связи региона Евгений Демин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.