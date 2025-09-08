Жителей семи сел Хабаровского края обеспечили интернетом

«Хабаровский край в этом году полностью выполнил план по федеральной программе, а также задачу Президента России, который ранее поручил обеспечить подключение интернета в сельской местности. Этот результат стал возможен благодаря слаженной работе с оператором универсального обслуживания в рамках системного подхода к развитию телекоммуникационной инфраструктуры. Доступ к интернету открывает новые возможности для жителей, поэтому эта работа будет продолжена в следующем году», — отметил министр цифрового развития и связи региона Евгений Демин.