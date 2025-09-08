Ричмонд
В Сурхандарье появится новый «речной» квартал

Vaib.uz (Узбекистан. 8 сентября). В Сурхандарьинской области стартовал амбициозный проект — строительство современного жилого и делового комплекса Obi hayot park. Стоимость проекта оценивается в 50 миллионов долларов, а реализуется он на живописном участке в 20 гектаров вдоль реки Сурхан в Термезском районе.

Источник: Vaib.Uz

Проект предусматривает возведение 42 объектов — как жилых, так и коммерческих. Здесь появятся многоэтажные дома: первые два этажа займут торговые и сервисные точки, а с третьего по пятый этажи — жилые квартиры. Для гостей региона построят две гостиницы на 250 мест.

Жители и туристы смогут воспользоваться ресторанами и кафе, фитнес-клубами, а также современными развлекательными площадками. Особое внимание уделят туристическим улицам, которые будут работать в круглосуточном режиме и станут новой точкой притяжения.

Один из ключевых принципов реализации — сохранение природной среды. Естественное течение реки останется неизменным, будут выполнены работы по укреплению берегов, строительству мостов и обеспечению всех стандартов безопасности. Инвесторы обещают, что здесь появится уникальный для региона деловой и жилой квартал, который впишется в окружающий ландшафт.