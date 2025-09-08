Власти Минска ответили на вопрос о повышении пенсионного возраста в Беларуси

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич на встрече с коллективом предприятия «Минскжелезобетон» высказалась об увеличении пенсионного возраста в Беларуси, сообщает агентство «Минск-Новости».
«Не планируется, и в целом это не самоцель», — подчеркнула Надежда Лазаревич.
По ее словам, стоит задача вырастить рабочую смену, улучшить демографическую ситуацию в стране. Отсюда важно заботиться о молодежи, о здоровье подрастающего поколения, повышать рождаемости, укреплять институт семьи в целом.
Напомним, в 2025 году в Беларуси закончилась пенсионная реформа, которая шла с 2017 года. За это время пенсионный возраст вырос на три года с 55 до 58 лет для женщин и с 60 до 63 лет для мужчин.
Кроме того, увеличилось число лет необходимого страхового стажа, который влияет на величину начисленной пенсии (в 2017 для выхода на пенсию хватило бы 16 лет с уплатой взносов на пенсию в ФСЗН, с 2025 году понадобится не менее 20 лет). Увечилось и количество трудовых лет, подтвержденных справками о зарплате (в 2017 надо было 23 года, с 2025 понадобится 30 лет) — здесь все подробности.
