Власти Минска ответили на вопрос о повышении пенсионного возраста в Беларуси

Кроме того, увеличилось число лет необходимого страхового стажа, который влияет на величину начисленной пенсии (в 2017 для выхода на пенсию хватило бы 16 лет с уплатой взносов на пенсию в ФСЗН, с 2025 году понадобится не менее 20 лет). Увечилось и количество трудовых лет, подтвержденных справками о зарплате (в 2017 надо было 23 года, с 2025 понадобится 30 лет) — здесь все подробности.