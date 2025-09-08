Юрий Слюсарь и Светлана Камбулова обсудили болевые точки Таганрога

Что касается аварийного жилья то, на расселение из подобных построек при участии областных властей было выделено более 400 млн рублей. Выплаты уже начались. Работу планируют завершить до конца года. В программу расселения на 2026 год также решили включить дом на Большой Бульварной, 9/2. На эти цели потребуется 58 млн рублей из областного бюджета и 18 млн рублей в виде софинансирования из муниципального бюджета.