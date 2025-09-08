Юрий Слюсарь и Светлана Камбулова обсудили болевые точки Таганрога

Во время визита в Таганрог врио губернатора региона Юрий Слюсарь провел встречу с главой приморского города Светланой Камбуловой. Об этом сообщили в пресс-службе донского главы.
В ходе беседы обсудили вопросы, больше всего волнующие жителей города. В частности, говорили о водоснабжении, подготовке к зиме, расселении из аварийного жилья, строительстве дорог к школам и о создании первого в России музея Фаины Раневской.
Одной из основных стала тема изношенности сетей водоснабжения и канализации. Проектную документацию на модернизацию уже подготовили, для реализации задачи нужно 1,1 млрд рублей. В Таганроге рассчитывают на включение в соответствующую федеральную программу в следующем году.
Что касается аварийного жилья то, на расселение из подобных построек при участии областных властей было выделено более 400 млн рублей. Выплаты уже начались. Работу планируют завершить до конца года. В программу расселения на 2026 год также решили включить дом на Большой Бульварной, 9/2. На эти цели потребуется 58 млн рублей из областного бюджета и 18 млн рублей в виде софинансирования из муниципального бюджета.
Обсудили также строительство дорог к школе № 39. Город просит включить в бюджет 2026 года средства на три дороги. Юрий Слюсарь отметил, что одновременное финансирование всех объектов невозможно и поручил выбрать приоритетный проект. В итоге выяснилось, что проект дороги на улице Сергея Шило находится в наиболее высокой степени готовности.
Отдельное внимание Юрий Слюсарь уделил вопросу создания музея Фаины Раневской. Врио главы регион взял проект на личный контроль, а также поручил ускорить ремонт помещения.
Не остался без внимания подготовка к отопительному сезону. На ремонт котельных и теплосетей направили 151 млн рублей из областного и 46 млн рублей из местного бюджетов. Подрядчиков определят до 10 сентября.
