За неделю из Новосибирской области выехали более 10 тысяч иностранцев

В ходе масштабных рейдов правоохранителей и Росгвардии было выявлено 280 нарушений миграционного законодательства, 19 человек выдворены из страны.

С начала месяца в регион въехали свыше 9,5 тысячи иностранцев, а выехали — более 10,2 тысячи. Проверки затронули 10 объектов, где проживают и работают мигранты, а также 760 точек пребывания: 334 жилых адреса, 181 строительную площадку и 235 предприятий. Начальник регионального ГУ МВД Андрей Кульков сообщил эти данные на совещании с участием губернатора.

В результате рейдов 92 иностранцам запретили въезд в Россию, у 243 человек были взяты отпечатки пальцев и генетические образцы для учета.