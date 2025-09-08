За неделю из Новосибирской области выехали более 10 тысяч иностранцев

С начала месяца в регион въехали свыше 9,5 тысячи иностранцев, а выехали — более 10,2 тысячи. Проверки затронули 10 объектов, где проживают и работают мигранты, а также 760 точек пребывания: 334 жилых адреса, 181 строительную площадку и 235 предприятий. Начальник регионального ГУ МВД Андрей Кульков сообщил эти данные на совещании с участием губернатора.