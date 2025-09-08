В ГД заявили, что «белый список» сайтов одинаковый для всех операторов

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Список интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений, должен быть одинаковым для всех операторов связи, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи.
«Уточнил в Минцифры, возможна ли ситуация, когда оператор связи убирает из “белого списка” какие-то позиции (или, наоборот, добавляет). Позиция министерства: список должен быть одинаковым для всех. Так что недоступность Rutube — это временное явление, и после введения системы в штатную эксплуатацию всё должно заработать в полном объеме», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам депутата, Минцифры обещает, что «белый список» будет дополняться.
«Считаю, что в него обязательно нужно добавить сайты региональных и муниципальных органов власти, чтобы граждане не теряли доступ к важной информации местного уровня», — заключил он.