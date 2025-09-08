В ГД заявили, что «белый список» сайтов одинаковый для всех операторов

«Уточнил в Минцифры, возможна ли ситуация, когда оператор связи убирает из “белого списка” какие-то позиции (или, наоборот, добавляет). Позиция министерства: список должен быть одинаковым для всех. Так что недоступность Rutube — это временное явление, и после введения системы в штатную эксплуатацию всё должно заработать в полном объеме», — написал он в своем Telegram-канале.