Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД заявили, что «белый список» сайтов одинаковый для всех операторов

Горелкин: список доступных сайтов должен быть одинаковым для всех операторов.

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Список интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений, должен быть одинаковым для всех операторов связи, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи.

«Уточнил в Минцифры, возможна ли ситуация, когда оператор связи убирает из “белого списка” какие-то позиции (или, наоборот, добавляет). Позиция министерства: список должен быть одинаковым для всех. Так что недоступность Rutube — это временное явление, и после введения системы в штатную эксплуатацию всё должно заработать в полном объеме», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, Минцифры обещает, что «белый список» будет дополняться.

«Считаю, что в него обязательно нужно добавить сайты региональных и муниципальных органов власти, чтобы граждане не теряли доступ к важной информации местного уровня», — заключил он.