В школе Волховского района Ленобласти открыли агрокласс

Агротехнический класс оборудовали в школе микрорайона Алексино в Ленинградской области по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Открытие образовательной площадки состоялось 1 сентября, сообщили в агентстве по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса региона.
На занятиях в агроклассе школьники смогут получить глубокие знания и профессиональные навыки в сферах сельского хозяйства и животноводства. Старшеклассники изучат новейшие технологии производства кормов и основы ветеринарии для последующего поступления на профильное направление подготовки в учреждения СПО и вузы.
Открытие образовательной площадки на базе школы позволит укомплектовать кадрами предприятия агропромышленного комплекса и сделать отрасль привлекательной для молодых специалистов с высоким уровнем подготовки.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.