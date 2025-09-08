Ричмонд
В школе Волховского района Ленобласти открыли агрокласс

На занятиях старшеклассники смогут получить глубокие знания и профессиональные навыки в сферах сельского хозяйства и животноводства.

Источник: Национальные проекты России

Агротехнический класс оборудовали в школе микрорайона Алексино в Ленинградской области по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Открытие образовательной площадки состоялось 1 сентября, сообщили в агентстве по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса региона.

На занятиях в агроклассе школьники смогут получить глубокие знания и профессиональные навыки в сферах сельского хозяйства и животноводства. Старшеклассники изучат новейшие технологии производства кормов и основы ветеринарии для последующего поступления на профильное направление подготовки в учреждения СПО и вузы.

Открытие образовательной площадки на базе школы позволит укомплектовать кадрами предприятия агропромышленного комплекса и сделать отрасль привлекательной для молодых специалистов с высоким уровнем подготовки.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.