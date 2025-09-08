Ричмонд
Платил начальнику от 5 до 15 тысяч рублей: водитель пассажирского автобуса предстанет перед судом за взятки

В Уфе за взятки осудят водителя пассажирского автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершилось расследование дела против 41-летнего водителя Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия № 3. Мужчину, как сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии, обвиняют в систематической даче взяток руководителю автоколонны.

По данным СК, шофер регулярно передавал деньги в размере от 5 до 15 тысяч рублей своему начальнику. Взамен он получал выгодные условия по графику работы, регулярное премирование и защиту от дисциплинарных взысканий при нарушениях трудового договора.

Преступление выявили сотрудники Следкома и МВД. Обвиняемый полностью признал вину. Материалы возбужденного на него уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

— В отношении взяткополучателя вынесен обвинительный приговор, — сообщает СК.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.