Внедрение экостикеров в Ташкенте снова отложили: может, и не стоит пытаться?

Vaib.uz (Узбекистан. 8 сентября). Эпопея с экологическими стикерами — специальными наклейками, которые должны регулировать доступ автомобилей в разные районы города в зависимости от уровня их вредных выбросов — продолжается. Власти снова перенесли запуск системы: теперь экостикеры в Ташкенте должны появиться с 1 января 2026 года. Но уверенности в том, что их внедрят хотя бы к этой дате, становится всё меньше. Будем надеяться, что за очередным переносом в конце концов последует и полный отказ — ведь для решения проблемы загрязнения воздуха этот инструмент выглядит всё менее актуальным.

Источник: Vaib.Uz

Что такое экостикеры?

Экостикер — это что-то вроде экологического паспорта для авто. Всего их планируют три типа: «зелёный» — даёт право на въезд во все районы города без ограничений, «жёлтый» — допускает ограничения в отдельных зонах, красный — полностью запрещает въезд в экозоны.

Такая система должна была, по замыслу чиновников, «очистить» центральные районы городов, снизить уровень загрязнения и сделать воздух чище.

Изначально экостикеры должны были появиться ещё летом 2024 года, потом внедрение сдвинули на март 2025-го, а теперь — на январь 2026-го. Формальная причина — технические трудности: не готовы ни система выдачи, ни система контроля, ни программное обеспечение. Более того, для столицы полный переход на экостикеры теперь должен завершиться только к концу 2027 года.

Следом эстафету примут Нукус, областные центры и отдельные экозоны — для них дедлайн установлен на 2031 год, а по всему Узбекистану экостикеры станут обязательными лишь к 2035-му.

Как должна работать система?

Водители новых машин (не старше трёх лет) смогут получить зелёные стикеры онлайн и бесплатно — без диагностики. Для остальных потребуется ежегодная автоматическая проверка уровня выбросов: если авто не дотянет до нужного стандарта, зелёный стикер поменяют на жёлтый или красный. Проверка будет обязательной, возраст авто не имеет значения, главное — соответствие стандарту «Евро». Стоимость проверки пока неизвестна.

Если у авто невозможно определить экокласс, его направят на диагностику в Центр инновационных проектов МВД. Всё это призвано стимулировать автовладельцев следить за состоянием машин и, возможно, пересаживаться на более экологичный транспорт.

Но зачем всё это?

В теории экостикеры должны были стать частью борьбы за чистый воздух. Но на практике все прекрасно знают: главный источник загрязнения в Ташкенте — вовсе не автомобили, а промышленные предприятия, стройки, теплицы, ТЭС, сжигающие мазут и уголь в отопительный сезон. По факту, даже массовая замена автомобилей на новые не решит проблему смога в столице.

Также до сих пор непонятно, как именно будут отслеживать автомобили-нарушители — в постановлении лишь упоминается, что фиксация вероятно будет с помощью камер, но эта система даже еще не тестировалась. Нет информации и о штрафах для нарушителей, а также о сроках установки дорожных знаков, обозначающих экозоны.

Каждый очередной перенос сроков делает внедрение экостикеров всё более сомнительным. Возможно, вместо очередной «бумажной» реформы стоит сосредоточиться на реальных мерах — борьбе с крупными загрязнителями и модернизации энергетики. Пока всё выглядит так, что экостикеры — это красивая идея, которую на практике реализовать не удаётся. А может, и не стоит пытаться?