Внедрение экостикеров в Ташкенте снова отложили: может, и не стоит пытаться?

Vaib.uz (Узбекистан. 8 сентября). Эпопея с экологическими стикерами — специальными наклейками, которые должны регулировать доступ автомобилей в разные районы города в зависимости от уровня их вредных выбросов — продолжается. Власти снова перенесли запуск системы: теперь экостикеры в Ташкенте должны появиться с 1 января 2026 года. Но уверенности в том, что их внедрят хотя бы к этой дате, становится всё меньше. Будем надеяться, что за очередным переносом в конце концов последует и полный отказ — ведь для решения проблемы загрязнения воздуха этот инструмент выглядит всё менее актуальным.