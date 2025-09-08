В Екатеринбурге на Кросс нации закроют ряд улиц

В Екатеринбурге 20 сентября проезд по ряду улиц будет закрыт в связи с проведением Кросса нации. Об этом сообщает мэрия.
С 4.00 до 12.00 перекроют улицу Пирогова от Татищева до Репина, а с 7.00 — Татищева между Мельникова и Репина. Также с 7.00 до 12.00 ограничат движение по Крауля от Репина до Пирогова и по Репина от Татищева до Мельникова.
Кроме того, на этих участках и возле них запретят парковку. Также будет наложен запрет на использование средств индивидуальной мобильности.
Отметим, всероссийский забег «Кросс нации» приурочен к 80-летию Победы. Также он посвящён Году защитника Отечества.