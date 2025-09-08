Ричмонд
Омские прокуроры оштрафовали железнодорожников на полмиллиона рублей

Значительная сумма изъята фискалами из бюджета «РЖД» за незаконную эксплуатацию железнодорожных путей.

Источник: Комсомольская правда

Омская транспортная прокуратура сообщила сегодня, 8 сентября, о штрафе в 500 тысяч рублей, наложенный ведомством за пользование путями без разрешительной документации.

«Установлено, что эксплуатация железнодорожных путей парка “Б” станции Иртышское Западно-Сибирской железной дороги после реконструкции данного объекта осуществлялась в отсутствие необходимой разрешительной документации», — говорится телеграм-канале «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».

За нарушение градостроительного законодательства, владелец объекта получил внушительный штраф в размере полумиллиона рублей. После этого компания «РЖД» получила разрешение на ввод в постоянную эксплуатацию путей, сообщили в ведомстве.