Омские прокуроры оштрафовали железнодорожников на полмиллиона рублей

Омская транспортная прокуратура сообщила сегодня, 8 сентября, о штрафе в 500 тысяч рублей, наложенный ведомством за пользование путями без разрешительной документации.
«Установлено, что эксплуатация железнодорожных путей парка “Б” станции Иртышское Западно-Сибирской железной дороги после реконструкции данного объекта осуществлялась в отсутствие необходимой разрешительной документации», — говорится телеграм-канале «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».
За нарушение градостроительного законодательства, владелец объекта получил внушительный штраф в размере полумиллиона рублей. После этого компания «РЖД» получила разрешение на ввод в постоянную эксплуатацию путей, сообщили в ведомстве.