Российская вакцина против рака готова — кому поможет новый препарат

«В данном случае речь о персонифицированной вакцине — то есть берется клетка опухоли человека, у которого онкология, и с помощью определенных методик конкретно для него делают вакцину. Но нужно понимать: пока она не будет работать против всех форм онкологических заболеваний», — поясняет Онищенко.