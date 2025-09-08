Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская вакцина против рака готова — кому поможет новый препарат

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Российская вакцина против рака готова и будет изготавливаться персонифицировано под каждого пациента, однако пока не рассчитана на применение в лечении всех форм онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости Крым рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Источник: РИА "Новости"

В России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять, завила ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«В данном случае речь о персонифицированной вакцине — то есть берется клетка опухоли человека, у которого онкология, и с помощью определенных методик конкретно для него делают вакцину. Но нужно понимать: пока она не будет работать против всех форм онкологических заболеваний», — поясняет Онищенко.

По его словам, исследование вакцины длилось несколько лет. Первоначально ее планируют применять при лечении колоректального рака (злокачественная опухоль в толстом кишечнике или прямой кишке — ред.). Исследования показали достаточно высокую эффективность такого лечения, но пока «попадание» все же не стопроцентное.

«Есть вопрос попадания. При этом сегодня существует и второй тип вакцины такого рода, которая сейчас проходит исследования. Она более универсальна, хотя тоже не охватывает весь спектр злокачественных опухолей. В любом случае то, что сегодня делается — внушает большой оптимизм», — считает академик.

Клинические исследования первой фазы онковакцины «Энтеромикс» стартовали в июне. Онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России, работа по разработке финансируется государством.