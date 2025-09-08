Российская вакцина против рака готова — кому поможет новый препарат

В России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять, завила ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
«В данном случае речь о персонифицированной вакцине — то есть берется клетка опухоли человека, у которого онкология, и с помощью определенных методик конкретно для него делают вакцину. Но нужно понимать: пока она не будет работать против всех форм онкологических заболеваний», — поясняет Онищенко.
По его словам, исследование вакцины длилось несколько лет. Первоначально ее планируют применять при лечении колоректального рака (злокачественная опухоль в толстом кишечнике или прямой кишке — ред.). Исследования показали достаточно высокую эффективность такого лечения, но пока «попадание» все же не стопроцентное.
«Есть вопрос попадания. При этом сегодня существует и второй тип вакцины такого рода, которая сейчас проходит исследования. Она более универсальна, хотя тоже не охватывает весь спектр злокачественных опухолей. В любом случае то, что сегодня делается — внушает большой оптимизм», — считает академик.
Клинические исследования первой фазы онковакцины «Энтеромикс» стартовали в июне. Онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России, работа по разработке финансируется государством.