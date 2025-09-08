Bloomberg: связи России и Норвегии в Арктике ослабевают

На Шпицбергене находится станция Kongsberg Satellite Services (KSAT), которая управляет спутниками Svalsat. Официально в Норвегии утверждают, что эти спутники используются для прогнозирования ураганов, отслеживания айсбергов и выяснения геолокационного местоположения нефтяных танкеров в Северном море. Однако оборонная компания Kongsberg Gruppen, которая частично владеет KSAT, сотрудничает с норвежскими военными и «близкими союзниками», пишет Bloomberg. Издание не исключает, что Svalsat может оказывать «поддержку» военным спутникам, хотя, в соответствии с Договором о Шпицбергене* от 1920 года, не имеет права загружать военные данные. Этот договор гарантирует суверенитет Норвегии над архипелагом при соблюдении определенных условий, включая нейтралитет и определенную степень демилитаризации, поясняется в статье.