Bloomberg: связи России и Норвегии в Арктике ослабевают

На Крайнем Севере сложилась новая ситуация — стратегическое значение Арктики растет, говорится в первой стратегии национальной безопасности Норвегии, опубликованной канцелярией премьер-министра в мае. В документе подчеркивается, что, хотя отношения с Москвой в регионе традиционно были стабильными, «наш сосед на востоке стал более опасным», пишет Bloomberg.
Архипелаг Шпицберген — крупный арктический узел, обладающий ресурсами, коммерческим аэропортом и незамерзающей якорной стоянкой благодаря течению Гольфстрим. Он находится недалеко от Кольского полуострова, который, как отмечает Bloomberg, является «ключом» к ядерному потенциалу России. Это делает Шпицберген предпочтительным северным форпостом в условиях сохраняющейся международной напряженности.
«Крайний Север — наш самый стратегически важный регион. Я продолжаю повторять: Шпицберген такой же норвежский остров, как и наша столица Осло», — заявил в июле премьер-министр Йонас Гар Стёре.
На Шпицбергене находится станция Kongsberg Satellite Services (KSAT), которая управляет спутниками Svalsat. Официально в Норвегии утверждают, что эти спутники используются для прогнозирования ураганов, отслеживания айсбергов и выяснения геолокационного местоположения нефтяных танкеров в Северном море. Однако оборонная компания Kongsberg Gruppen, которая частично владеет KSAT, сотрудничает с норвежскими военными и «близкими союзниками», пишет Bloomberg. Издание не исключает, что Svalsat может оказывать «поддержку» военным спутникам, хотя, в соответствии с Договором о Шпицбергене* от 1920 года, не имеет права загружать военные данные. Этот договор гарантирует суверенитет Норвегии над архипелагом при соблюдении определенных условий, включая нейтралитет и определенную степень демилитаризации, поясняется в статье.
Норвегия «слишком стремится» продемонстрировать свой контроль над Шпицбергеном, заявил посол России Николай Корчунов: «Это все равно что пытаться прибраться в комнате с помощью кувалды». По его словам, Россия хочет стабильности на Крайнем Севере и призывает Норвегию действовать более согласованно, говорится в статье.
Советский Союз в 1980-х годах построил на Шпицбергене два шахтерских городка с общим населением более 2000 человек: город Пирамида с тех пор был практически заброшен, а в Баренцбурге сейчас проживает около 400 человек.
С начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года большинство туроператоров в Лонгйире («столица» острова Шпицберген, самое северное поселение в мире. — Прим. ред.) перестали возить туристов в Баренцбург, чтобы, как пишет Bloomberg, не финансировать конфликт на Украине. Молодежные спортивные мероприятия между двумя населенными пунктами тоже были прерваны, а празднования национального дня двух стран отменены на фоне возросших подозрений с обеих сторон, говорится в статье.
Более того, в Норвегии задумались о закрытии последней действующей на Шпицбергене норвежской шахты. Хотя позднее с этим шагом решили повременить из-за энергетического кризиса, вызванного тем, что европейские страны прекратили импорт угля из России, в стране подчеркивают, что «русские никогда не закроют свою шахту» в Баренцбурге, поскольку для них это «стратегическое решение».
Местные норвежцы говорят, что контакты с русскими сохранялись даже в «самые мрачные дни холодной войны», и надеются, что, когда конфликт на Украине завершится, отношения норвежцев и русских на Шпицбергене нормализуются.
* Договор о Шпицбергене, или Шпицбергенский трактат, был подписан в 1920 году. Он установил суверенитет Норвегии над архипелагом, предоставив при этом всем государствам-участникам равные права на его ресурсы и научную деятельность. Норвегия, согласно договору, не может использовать архипелаг в военных целях. Россия является одним из государств-участников с особыми экономическими интересами, в частности на добычу угля.