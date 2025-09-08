В Сочи запустили новый маршрут регулярного водного сообщения до Сухума

«Логистика для курортного города стратегически важна на всех направлениях — и внутренних, и внешних. Поэтому продолжаем развивать все виды транспортного сообщения для комфортного передвижения жителей и гостей города. Конечно, морское сообщение не ставит целью заменить на этом участке другие виды транспорта, но это прекрасный вариант для экскурсионных маршрутов. Морская навигация продлится ориентировочно до 1 октября», — отметил заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.