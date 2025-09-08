В Сочи запустили новый маршрут регулярного водного сообщения до Сухума

Регулярное морское сообщение по маршруту Сочи — Сухум — Сочи открыли 30 августа. Запуск нового маршрута стал важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры и туристического потенциала Кубани, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в городской администрации.
«Логистика для курортного города стратегически важна на всех направлениях — и внутренних, и внешних. Поэтому продолжаем развивать все виды транспортного сообщения для комфортного передвижения жителей и гостей города. Конечно, морское сообщение не ставит целью заменить на этом участке другие виды транспорта, но это прекрасный вариант для экскурсионных маршрутов. Морская навигация продлится ориентировочно до 1 октября», — отметил заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.
Рейсы будут выполняться по выходным еженедельно на судне «Космонавт Павел Попович», которое вмещает до 120 пассажиров. Время в пути — 2 часа. Стоимость билета в одну сторону — от 1000 до 1500 рублей. Приобрести билет можно в кассе № 1 морского порта.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.