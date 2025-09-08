Верховный суд оправдал судмедэксперта, осужденного за продажу данных

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Верховный суд РФ оправдал судмедэксперта из Саранска, осужденного за продажу ритуальным агентствам данных о покойниках, говорится в определении судебной коллегии по уголовным делам, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам дела, осужденный работал судебно-медицинским экспертом судебно-биологического отделения ГКУЗ Республики Мордовия, совмещая при этом должность дежурного врача — судебно-медицинского эксперта Саранского судебно-медицинского отделения исследования трупов ГКУЗ Республики Мордовия.
Следствие обнаружило, что за четыре года он получил от ритуальных агентств более 625 тысяч рублей «за предоставление информации о фактах смерти граждан, их персональных данных и местах нахождения трупов». Суд признал его виновным во взяточничестве и приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима.
Апелляция переквалифицировала обвинение на злоупотребление должностными полномочиями и снизила наказание до 2,5 лет в колонии-поселении. Однако адвокат продолжил добиваться его оправдания и дошел до Верховного суда РФ, также приговор оспорила и Генпрокуратура.
В итоге суд указал, что судмедэксперт не является должностным лицом — субъектом преступления, предусмотренного статьями о взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.
«Согласно квалификационному справочнику, должность врача — судебно-медицинского эксперта отнесена к разряду специалистов… Врачи-специалисты не включены в разряд руководящих должностей с организационно-распорядительными функциями», — сказано в определении.
Суд отменил приговор, прекратил уголовное дело за отсутствием состава преступления, освободил осужденного из-под стражи и признал за ним право на реабилитацию.