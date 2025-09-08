Верховный суд оправдал судмедэксперта, осужденного за продажу данных

Следствие обнаружило, что за четыре года он получил от ритуальных агентств более 625 тысяч рублей «за предоставление информации о фактах смерти граждан, их персональных данных и местах нахождения трупов». Суд признал его виновным во взяточничестве и приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима.