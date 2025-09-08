Прокуратура предъявила обвинения блогеру Лерчек в выводе 250 млн из России

Чекалина получила популярность благодаря своей активности в Instagram. Она рассказывала, что как-то раз выложила «беременное» фото, которое широко разошлось в социальной сети. На женщину подписались 10 тысяч пользователей, и она решила, что это неплохая заявка на успех. Чекалина выбрала псевдоним Лерчек и начала рассказывать новой аудитории о беременности и о том, как ей удалось похудеть после родов. Она делилась рецептами, рассказывала об уходе за кожей и волосами, публиковала видео тренировок.