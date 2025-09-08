Ричмонд
Новосибирский колледж исключает студентов за участие в нападениях и экстремистскую пропаганду

Группа студентов второго курса Новосибирского городского открытого колледжа будет исключена из учебного заведения за противоправные действия и распространение запрещённых лозунгов.

4 сентября несколько учащихся колледжа оказались вовлечены в нападения на прохожих, провокации в отношении сотрудников полиции и выкрикивали лозунги, связанные с запрещённым в России движением АУ*. Все участники инцидента были задержаны. Об этом пишет «Прецедент-Новосибирск».

Директор учебного заведения отметила, что ранее подобного поведения со стороны этих студентов не наблюдалось. В колледже подчеркнули, что образовательный процесс всегда сопровождался акцентом на патриотическое и нравственное воспитание и действия учащихся противоречат этим принципам.

В настоящий момент администрация готовит пакет документов для официального отчисления нарушителей.

* — движение АУE признано экстремистским и запрещено на территории РФ.