Новосибирский колледж исключает студентов за участие в нападениях и экстремистскую пропаганду

4 сентября несколько учащихся колледжа оказались вовлечены в нападения на прохожих, провокации в отношении сотрудников полиции и выкрикивали лозунги, связанные с запрещённым в России движением АУ*. Все участники инцидента были задержаны. Об этом пишет «Прецедент-Новосибирск».