Школа на 604 места открылась в селе Сивух Республики Дагестан

Новую школу, рассчитанную на 604 ученика, ввели в эксплуатацию в дагестанском селе Сивух. Строительство учреждения велось по нацпроекту «Образование», задачи которого с этого года реализуются по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации главы республики.
Трехэтажное здание с просторными классами, обустроенными кабинетами и специализированными лабораториями оснастили современным оборудованием. Территория школы разделена на несколько функциональных зон: физкультурно-спортивную зону, зону отдыха и игровых площадок.
С открытием образовательного учреждения учащихся и педагогов поздравил глава Дагестана Сергей Меликов. Он также сообщил, что в День знаний в республике открылись 14 новых школ и 2 детских сада.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.