Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в сентябре и октябре

Метеозависимых жителей Дона предупредили о магнитных перепадах.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о магнитных возмущениях, которые должны перейти в бурю уровня G1 с Кр-индексом 5. Информацию опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Судя по графику, небольшие изменения магнитосферы возможны сегодня, 8 сентября, а также 14 и 16 сентября. Магнитная буря ожидается 15 сентября. Примерно такой же прогноз сделали на период с 1 по 6 октября, в этом случае буря возможна 2 октября.

Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Уровень G-1 считается слабой магнитной бурей. Метеозависимым людям рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.

Подпишись на нас в Telegram.