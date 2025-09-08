Магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в сентябре и октябре

Жителей Ростовской области предупредили о магнитных возмущениях, которые должны перейти в бурю уровня G1 с Кр-индексом 5. Информацию опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Судя по графику, небольшие изменения магнитосферы возможны сегодня, 8 сентября, а также 14 и 16 сентября. Магнитная буря ожидается 15 сентября. Примерно такой же прогноз сделали на период с 1 по 6 октября, в этом случае буря возможна 2 октября.
Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Уровень G-1 считается слабой магнитной бурей. Метеозависимым людям рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.
