Магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в сентябре и октябре

Судя по графику, небольшие изменения магнитосферы возможны сегодня, 8 сентября, а также 14 и 16 сентября. Магнитная буря ожидается 15 сентября. Примерно такой же прогноз сделали на период с 1 по 6 октября, в этом случае буря возможна 2 октября.