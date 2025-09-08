В Свердловской области открыли два новых стадиона

Еще один спортивный объект открылся на базе Верхнедубровской средней общеобразовательной школы. Работы по модернизации стартовали в апреле этого года. Общая площадь комплекса — более 11 тысяч квадратных метров. В рамках обновления там обустроено новое футбольно-легкоатлетическое ядро, включающее футбольное поле, круговую и прямую беговые дорожки, сектора для прыжков, волейбольную и баскетбольную площадки, а также зону с тренажерами для сдачи норм ГТО.