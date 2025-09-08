В Свердловской области открыли два новых стадиона

Новые стадионы построили в городе Красноуфимске и поселке Верхнее Дуброво в Свердловской области. Многофункциональные пространства открыли по госпрограмме «Спорт России», сообщили в департаменте информационной политики региона.
На обновленной спортивной зоне в Красноуфимске появилось футбольное поле с искусственным покрытием площадью 2,4 тысячи квадратных метров, площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки, зона для прыжков в длину и специализированная площадка для сдачи нормативов ГТО. Заниматься на объекте смогут около тысячи школьников, а также все желающие жители города.
Еще один спортивный объект открылся на базе Верхнедубровской средней общеобразовательной школы. Работы по модернизации стартовали в апреле этого года. Общая площадь комплекса — более 11 тысяч квадратных метров. В рамках обновления там обустроено новое футбольно-легкоатлетическое ядро, включающее футбольное поле, круговую и прямую беговые дорожки, сектора для прыжков, волейбольную и баскетбольную площадки, а также зону с тренажерами для сдачи норм ГТО.
Кроме того, на территории школы появились полоса препятствий и новый хоккейный корт, который летом трансформируется в баскетбольную площадку. Все спортивные зоны имеют травмобезопасное покрытие, установлено уличное освещение и благоустроены пешеходные дорожки.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.