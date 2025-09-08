Ричмонд
В Севастополе 12 и 13 сентября будут выходными днями для некоторых учащихся

Это касается образовательных учреждений, в которых размещаются избирательные участки.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе 12 и 13 сентября, на время проведения выборов губернатора, занятия в учебных учреждениях, которые будут служить избирательными участками, будут отменены.

«12 и 13 сентября объявляются неучебными днями в школах, учреждениях СПО и учреждениях дополнительного образования, подведомственных Департаменту образования и науки города Севастополя», — сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

В эти дни вместо обычных занятий для учащихся будут организованы культурно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия. О всех изменениях в расписании родители и ученики будут уведомлены через школьные чаты.