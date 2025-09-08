В Севастополе 12 и 13 сентября будут выходными днями для некоторых учащихся

В Севастополе 12 и 13 сентября, на время проведения выборов губернатора, занятия в учебных учреждениях, которые будут служить избирательными участками, будут отменены.
«12 и 13 сентября объявляются неучебными днями в школах, учреждениях СПО и учреждениях дополнительного образования, подведомственных Департаменту образования и науки города Севастополя», — сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
В эти дни вместо обычных занятий для учащихся будут организованы культурно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия. О всех изменениях в расписании родители и ученики будут уведомлены через школьные чаты.