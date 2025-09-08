В школах Нижегородской области создали 12 агроклассов

«В рамках федерального проекта “Кадры в АПК” в этом году открыты 12 агротехнологических классов. В следующем году планируем открыть еще 10 классов. В будущем ставим задачу, чтобы такие классы были в каждой сельской школе. Обязательное условие участия школы в проекте — наличие индустриального партнера — конкретного предприятия. Именно оно вкладывает средства в приобретение оборудования, ремонт класса, доплаты учителям. Затем мы возмещаем ему до 95% затрат», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.