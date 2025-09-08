В школах Нижегородской области создали 12 агроклассов

Профильные классы с углубленным изучением предметов естественно-научной направленности открылись в школах Нижегородской области. Создание 12 таких площадок — часть национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в пресс-службе региона.
Агроклассы созданы в школах Арзамасского, Богородского, Ветлужского, Володарского, Городецкого, Семеновского, Починковского, Шахунского, Уренского округов, а также Кстовского района Нижнего Новгорода. При этом в учреждениях Городецкого округа и Кстовского района оборудовали сразу по две образовательные площадки.
«В рамках федерального проекта “Кадры в АПК” в этом году открыты 12 агротехнологических классов. В следующем году планируем открыть еще 10 классов. В будущем ставим задачу, чтобы такие классы были в каждой сельской школе. Обязательное условие участия школы в проекте — наличие индустриального партнера — конкретного предприятия. Именно оно вкладывает средства в приобретение оборудования, ремонт класса, доплаты учителям. Затем мы возмещаем ему до 95% затрат», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
Он подчеркнул, что создание специализированных классов по обучению основам аграрной деятельности в Нижегородской области ведется с 2022 года, и за это время такие кабинеты начали работу уже в 50 школах региона.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.