Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьница из Гомельской области вырастила арбузы из семян от Лукашенко

Школьница из Гомельской области вырастила арбузы из семян президентской бахчи.

Источник: Комсомольская правда

Школьница Карина Мурашко из агрогородка Улуковье, что в Гомельской области, написала письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой поделиться семенами арбузов от его бахчи.

Письмо дошло до президента и нашло положительный отклик, в конце марта председатель Гомельского облисполкома Ивана Крупко передал девочке семена.

«Своей просьбой ты, с одной стороны, удивила одноклассников и жителей области, а с другой показала, что нет ничего невозможного», — тогда сказал глава области.

Телеграм-канал «Гомельщина официально» рассказал, что девочка вырастила арбузы. В этом ей помогали родители, бабушка и кандидат сельскохозяйственных наук Тамара Сидоренко.

Урожай получился увесистым: 25 ягод от 4 до 6,5 килограмма.

Карина с родителями привезла арбузы детям в Улуковскую специальную школу-интернат, где воспитываются 164 ребенка, из них 60 — сироты и оставшиеся без попечения родителей. Дети арбузы оценили, сказали, что сладкие, сахарные.

Мы писали, что власти Минска ответили на требование посещать три платных кружка в школе.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше