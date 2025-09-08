Школьница из Гомельской области вырастила арбузы из семян от Лукашенко

Школьница Карина Мурашко из агрогородка Улуковье, что в Гомельской области, написала письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой поделиться семенами арбузов от его бахчи.
Письмо дошло до президента и нашло положительный отклик, в конце марта председатель Гомельского облисполкома Ивана Крупко передал девочке семена.
«Своей просьбой ты, с одной стороны, удивила одноклассников и жителей области, а с другой показала, что нет ничего невозможного», — тогда сказал глава области.
Телеграм-канал «Гомельщина официально» рассказал, что девочка вырастила арбузы. В этом ей помогали родители, бабушка и кандидат сельскохозяйственных наук Тамара Сидоренко.
Урожай получился увесистым: 25 ягод от 4 до 6,5 килограмма.
Карина с родителями привезла арбузы детям в Улуковскую специальную школу-интернат, где воспитываются 164 ребенка, из них 60 — сироты и оставшиеся без попечения родителей. Дети арбузы оценили, сказали, что сладкие, сахарные.
