На юге Ростовской области и в Таганрогском заливе ожидаются ливни с грозами

Утром и до конца суток 9 сентября, а также ночью и днем 10 сентября местами по южной половине Ростовской области и в Таганрогском заливе ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20−23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по региону.