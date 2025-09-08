На юге Ростовской области и в Таганрогском заливе ожидаются ливни с грозами

Утром и до конца суток 9 сентября, а также ночью и днем 10 сентября местами по южной половине Ростовской области и в Таганрогском заливе ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20−23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Дождь и ветер лучше пережидать в помещении. Если стихия застанет на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.
При скачках электричества необходимо отключать технику. Попросить о помощи можно по номерам «101» или «112».
