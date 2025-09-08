В подмосковном Подольске отремонтировали котельную на улице Ульяновых

«Мы сегодня в большом, развивающемся городском округе Подольск. Одна из главных задач здесь — модернизация системы ЖКХ. Ведем серьезную работу по обновлению инфраструктуры. В микрорайоне Парковый провели реконструкцию котельной — заменили один из котлов на более мощный российского производства (35 Гкал/ч вместо 20). Поменяли и другое оборудование, сделали ремонт и благоустройство. Кроме того, обновили сети — главную тепловую “артерию” котельной и переподключили к ней дома и соцобъекты», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей поездки в муниципалитет.