В подмосковном Подольске отремонтировали котельную на улице Ульяновых

Специалисты установили новый котел отечественного производства и систему химической водоочистки.

Котельную, которая обеспечивает теплом 15 тысяч жителей, реконструировали в Подольске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Объект расположен на ул. Ульяновых и обслуживает 63 дома, а также 2 школы, 2 детских сада и институт, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В рамках реконструкции установили новый котел отечественного производства, современные теплообменники, систему химической водоочистки. Кроме того, в трубы магистральной теплосети от обновленной котельной теперь вшит специальный провод, который передаст информацию в случае протечки или разгерметизации.

«Мы сегодня в большом, развивающемся городском округе Подольск. Одна из главных задач здесь — модернизация системы ЖКХ. Ведем серьезную работу по обновлению инфраструктуры. В микрорайоне Парковый провели реконструкцию котельной — заменили один из котлов на более мощный российского производства (35 Гкал/ч вместо 20). Поменяли и другое оборудование, сделали ремонт и благоустройство. Кроме того, обновили сети — главную тепловую “артерию” котельной и переподключили к ней дома и соцобъекты», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей поездки в муниципалитет.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

