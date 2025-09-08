Еще 13 поселков Калининградской области подключены к проводному интернету

Интернет уже проведен в такие населенные пункты, как Красноторовка, Кумачево, Новоселово, Совхозное, Березовка, Мозырь, Дивное и другие. В сентябре линия связи будет построена в поселке Черепаново Светловского округа. Скорость интернет-соединения составляет не менее 50 Мбит/с, что дает возможность местным жителям использовать цифровые услуги и сервисы, доступные в больших городах.