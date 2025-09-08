Еще 13 поселков Калининградской области подключены к проводному интернету

Жителей 13 поселков Калининградской области обеспечили проводным интернетом в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Интернет уже проведен в такие населенные пункты, как Красноторовка, Кумачево, Новоселово, Совхозное, Березовка, Мозырь, Дивное и другие. В сентябре линия связи будет построена в поселке Черепаново Светловского округа. Скорость интернет-соединения составляет не менее 50 Мбит/с, что дает возможность местным жителям использовать цифровые услуги и сервисы, доступные в больших городах.
«Обеспечение оптической инфраструктурой небольших населенных пунктов — одна из стратегических задач. Появление проводного интернета существенно повысит качество жизни, снизит цифровой разрыв между городом и селом», — отметил глава региона Алексей Беспрозванных.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.