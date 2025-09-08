Павленко: подростки устраивают погромы в общественных туалетах Ялты

По ее словам, ремонт на объекте проводился больше 10 раз. Руководитель администрации подчеркнула, что туалет разбивали и даже взрывали петардами. Там обновили испорченную отделку, а также заменили сантехнику. Кроме того, отремонтировали туалет, который был законсервированным. Он расположен в Приморском парке. В 2024 году объект передали балансодержателю МБУ «Зеленстрой». Там заменили все изношенные коммуникации и сантехнику. Кроме того, в туалете запланирован косметический ремонт.