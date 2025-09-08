Павленко: подростки устраивают погромы в общественных туалетах Ялты

В Ялте подростки устраивают погромы в общественных туалетах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Янина Павленко.
«И снова привели в порядок самый “убиваемый” туалет Ялты — в Пионерском парке», — рассказала градоначальница.
По ее словам, ремонт на объекте проводился больше 10 раз. Руководитель администрации подчеркнула, что туалет разбивали и даже взрывали петардами. Там обновили испорченную отделку, а также заменили сантехнику. Кроме того, отремонтировали туалет, который был законсервированным. Он расположен в Приморском парке. В 2024 году объект передали балансодержателю МБУ «Зеленстрой». Там заменили все изношенные коммуникации и сантехнику. Кроме того, в туалете запланирован косметический ремонт.
«Практика показывает, что в бесплатных ремонт приходится проводить намного чаще — в них разбивают унитазы, пачкают стены, выламывают замки. Новый туалет на Сеченова уже в плачевном состоянии. Друзья, прошу проговорить вопросы бережного отношения к городскому имуществу с детьми — чаще именно они устраивают погромы», — написала Павленко.