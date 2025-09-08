В Омске умерла актриса театра «Галерка»

«С прискорбием сообщаем о большой утрате — ушла из жизни актриса Татьяна Майорова, служившая театру “Галерка” более 30 лет. В каждой роли Татьяне Федоровне удавалось искусно обрисовывать характер, расставить неожиданные акценты так, чтобы зритель увидел за героиней интересную, уникальную личность. Она умела сделать запоминающейся даже эпизодическую роль, проявляя в работе тонкое чувство юмора и умение импровизировать, не нарушая режиссерского рисунка. Разделяем горечь потери с друзьями и близкими Татьяны Майоровой. Светлая память замечательной актрисе и мудрому человеку!», — говорится в некрологе.