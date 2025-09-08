В Омске умерла актриса театра «Галерка»

Печальной новостью поделился сегодня, 8 сентября, омский драматический театр «Галерка». На странице учреждения культуры в соцсети «Вконтакте» появился некролог в память ушедшей актрисы Татьяны Майоровой.
«С прискорбием сообщаем о большой утрате — ушла из жизни актриса Татьяна Майорова, служившая театру “Галерка” более 30 лет. В каждой роли Татьяне Федоровне удавалось искусно обрисовывать характер, расставить неожиданные акценты так, чтобы зритель увидел за героиней интересную, уникальную личность. Она умела сделать запоминающейся даже эпизодическую роль, проявляя в работе тонкое чувство юмора и умение импровизировать, не нарушая режиссерского рисунка. Разделяем горечь потери с друзьями и близкими Татьяны Майоровой. Светлая память замечательной актрисе и мудрому человеку!», — говорится в некрологе.
Также коллеги умершей актрисы сообщили, что творческий путь Татьяны Майоровой в театре «Галерка» начался в 1994 году. Она прибыла в Омск вместе со своим мужем — заслуженным артистом России Константином Левашовым. Прощание с Татьяной Федоровной состоится 10 сентября с 11.00 до 12.00 в Воскресенском соборе (Партизанская, 16).
Редакция «КП в Омске» выражает глубокое соболезнование родным и близким Татьяны Федоровны.