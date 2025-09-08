Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В дагестанском поселке Шамхал открылась школа на 604 места

В здании имеются два лифта, два спортивных и один актовый зал, библиотека, столовая и пищеблок.

Новую школу, рассчитанную на 604 ученика, ввели в эксплуатацию в поселке Шамхал в Дагестане. Строительство объекта осуществлялось по национальному проекту «Образование», преемником которого с этого стал нацпроект «Молодежь и дети», сообщили в администрации главы республики.

Учебные кабинеты занимают в трехэтажной школе более 2,5 тыс. кв. м. В здании имеются два лифта, два спортивных и один актовый зал, библиотека, столовая и пищеблок. Школа укомплектована классными и интерактивными досками, компьютерами, музыкальными инструментами, спортивно-игровым инвентарем, холодильниками, электрическими плитами. В День знаний в школе также были открыты музей боевой славы и этнический уголок.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.