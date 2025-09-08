В дагестанском поселке Шамхал открылась школа на 604 места

Учебные кабинеты занимают в трехэтажной школе более 2,5 тыс. кв. м. В здании имеются два лифта, два спортивных и один актовый зал, библиотека, столовая и пищеблок. Школа укомплектована классными и интерактивными досками, компьютерами, музыкальными инструментами, спортивно-игровым инвентарем, холодильниками, электрическими плитами. В День знаний в школе также были открыты музей боевой славы и этнический уголок.