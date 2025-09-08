Рейс Сочи — Ижевск из-за тумана приземлился в аэропорту Татарстана

Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор компании Александр Синельников. На момент прибытия в Ижевск видимость составляла всего 300 метров, что не позволяло безопасно приземлиться.
В связи с этим пилоты приняли решение перенаправить борт на запасной аэродром, где посадка прошла без происшествий. Также в зоне ожидания в аэропорту Ижевска находился рейс из Санкт-Петербурга.
По словам Синельникова, прогноз погоды уже стал благоприятным, поэтому рейс Сочи — Ижевск уже успешно прибыл к месту назначения. В свою очередь, вылеты еще двух самолетов из Москвы и Сочи задерживаются, а расписание вылетов корректируется.