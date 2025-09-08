Ричмонд
Обнаружили спустя 9 дней: поиски 43-летней жительницы Башкирии свернули

В Башкирии завершились поиски 43-летней женщины.

Источник: Комсомольская правда

Завершились поиски 43-летней жительницы Мелеузовского района Башкирии. Об этом рассказали активисты поискового-спасательного отряда «ARTUS».

Женщина пропала девять дней назад — 30 августа, она ушла из дома в деревне Петропавловка и долго не возвращалась обратно. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найдена. Жива! — заявили добровольцы.

Где все это время была женщина — не уточняется.

