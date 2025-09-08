Замор рыбы произошел на берегу Таганрогского залива в Ростовской области

В Ростовской области сняли на камеру берег, усеянный мертвой рыбой. Видео было опубликовано в социальных сетях, интернет-пользователи предполагают, что инцидент произошел на Павло-Очаковской косе Таганрогского залива.
Судя по съемке, рыбу обнаружили на пустынном участке песчаного пляжа. В одних местах было по несколько рыб, в других — про одной. По всей видимости, пострадали как крупные взрослые особи, так и молодь. Точный ущерб неизвестен. Пост о массовом заморе был опубликован 7 сентября.
Напомним, ранее при таких же ситуациях специалисты объясняли гибель рыбы нехваткой кислорода во время жаркой погоды.
