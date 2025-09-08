Разработаны «умные» наноматериалы на базе ДНК для лечения болезней

Работу этих «интеллектуальных» наноконструкций ученые успешно проверили в опытах на культурах нескольких типов опухолевых клеток. В перспективе, их можно будет использовать не только для борьбы с онкологическими заболеваниями, но и для диагностики хронических болезней, а также для изучения функций и свойств коротких молекул ДНК и РНК, присутствующих в кровотоке людей и животных в больших количествах.