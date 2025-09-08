Ричмонд
На Шакшинском мосту в Уфе на два часа ограничат движение транспорта

В Уфе ограничат движение на Шакшинском мосту. Это, как сообщает пресс-служба городской администрации, связано с плановыми работами по регулировке и техническому обслуживанию опорных частей сооружения.

Движение для транспорта будет полностью закрыто два часа — с 23:00 10 сентября до 01:00 11 сентября.

Власти просят уфимцев и гостей города заранее планировать маршруты поездок.

