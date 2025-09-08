В Черноморском района Крыма начался сезон сбора миндаля

Крымские аграрии приступили к сбору урожая миндаля в Черноморском районе. Несмотря на негативное воздействие весенних заморозков, в текущем сезоне ожидается высокий валовой сбор ценной орехоплодной культуры.
Как сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк, в текущем году планируется собрать более тысячи тонн орехов. Около 80% урожая будет направлено на переработку, остальная часть поступит в продажу в свежем виде, сообщает «Крымская газета».
«Миндаль входит в систему государственной поддержки вместе со всеми фруктовыми культурами. Получается компенсировать примерно 40% от закладки растений», — отметил министр.
Площадь миндальных садов в регионе ежегодно увеличивается примерно на 300 гектаров. В настоящее время плодоносящие насаждения занимают уже свыше 3,5 тысячи гектаров, при этом многие деревья только вступают в плодоношение.
Как подчеркнул Денис Кратюк, хотя весенние заморозки и повлияли на урожайность раннецветущего миндаля, общие показатели сбора остаются высокими.
После сбора урожай поступает на перерабатывающие предприятия республики. В Крыму действуют два крупных завода, специализирующихся на переработке миндаля. Орех раскалывают, сушат, производят снеки и консервированную продукцию. Часть урожая в неколотом виде отправляется на материк для использования в кондитерской промышленности и реализации в торговых сетях.
Несмотря на активное развитие отрасли, Россия пока продолжает зависеть от импорта миндаля. Вместе с тем крымские аграрии демонстрируют готовность наращивать производство и расширять плантации ценной культуры.