В Черноморском района Крыма начался сезон сбора миндаля

После сбора урожай поступает на перерабатывающие предприятия республики. В Крыму действуют два крупных завода, специализирующихся на переработке миндаля. Орех раскалывают, сушат, производят снеки и консервированную продукцию. Часть урожая в неколотом виде отправляется на материк для использования в кондитерской промышленности и реализации в торговых сетях.