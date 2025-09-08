Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 9 сентября 2025

Ограничения коснутся множества адресов, в том числе улицы Розы Люксембург, Олега Кошевого, Трактовой, Байкальской, Седова, Чкалова, Радищева, Баррикад, Гоголя и других. Некоторым придется провести без электричества всего пару часов ночью. Части жителей города повезло чуть меньше, они останутся без удобств на весь день. Поэтому стоит запастись необходимым и зарядить гаджеты.