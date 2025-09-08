Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 9 сентября 2025

Отключение света в Иркутске 9 сентября 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Судя по информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», это связано с проведением плановых работ на электрических сетях. Ремонт необходим для предотвращения аварийных ситуаций.
Отключение света в Иркутске 9 сентября 2025.
Ограничения коснутся множества адресов, в том числе улицы Розы Люксембург, Олега Кошевого, Трактовой, Байкальской, Седова, Чкалова, Радищева, Баррикад, Гоголя и других. Некоторым придется провести без электричества всего пару часов ночью. Части жителей города повезло чуть меньше, они останутся без удобств на весь день. Поэтому стоит запастись необходимым и зарядить гаджеты.
Более подробная информация о том, где пройдет отключение света в Иркутске 9 сентября 2025, представлена в фотокарточках ниже.
Фото: тг-канал «Свет 38».