«Пересдавать экзамен можно неограниченное число раз». В Минтруда рассказали, как трудовые мигранты будут сдавать тест на знание русского или белорусского языка

Трудовые мигранты смогут пересдать экзамен на знание одного из государственных языков Беларуси много раз, пока попытка не будет удачной, сообщает БелТА со ссылкой на первого заместителя министра труда и соцзащиты Татьяну Астрейко.
Напомним, в начале сентября 2025 правительство Беларуси приняло решение о том, что трудовые мигранты, претендующие на места водителей такси, медиков, парикмахеров, администраторов и некоторых других специалистов, до заключения трудового договора должны сдать экзамен на знание одного из государственных языков Беларуси — белорусского или русского (здесь подробности).
Татьяна Астрейко отметила, что трудовым мигрантам дадут много попыток сдать экзамен.
«Но если экзамен не сдан, то по этим 11 профессиям нельзя заключать трудовой договор», — подчеркнула специалист.
Татьяна Астрейко подчеркнула, что нет ограничений и по времени между попытками, можно сдавать каждые две недели. На портале государственной службы занятости будет представлена вся информация об языковом экзамене, который будет проходить в форме теста.
По словам Татьяны Астрейко, за первые полгода 2025, по сравнению с аналогичным периодом 2024, в Беларуси приехали в поисках работы в 1,8 раза больше трудовых мигрантов.
Специалист подчеркнула, что трудовые мигранты не составляют конкуренцию белоруса.
«Профессии, которые открываются для иностранных мигрантов, не востребованы именно белорусами», — подчеркнула Татьяна Астрейко.
Кстати, требования к оценке знания одного из государственных языков Беларуси не распространяются на граждан ЕАЭС, то есть приехавших из России, Армении, Кыргызстана и Казахстана.
