Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пересдавать экзамен можно неограниченное число раз». В Минтруда рассказали, как трудовые мигранты будут сдавать тест на знание русского или белорусского языка

Минтруда сказало, как трудовые мигранты будут сдавать тест по языку в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Трудовые мигранты смогут пересдать экзамен на знание одного из государственных языков Беларуси много раз, пока попытка не будет удачной, сообщает БелТА со ссылкой на первого заместителя министра труда и соцзащиты Татьяну Астрейко.

Напомним, в начале сентября 2025 правительство Беларуси приняло решение о том, что трудовые мигранты, претендующие на места водителей такси, медиков, парикмахеров, администраторов и некоторых других специалистов, до заключения трудового договора должны сдать экзамен на знание одного из государственных языков Беларуси — белорусского или русского (здесь подробности).

Татьяна Астрейко отметила, что трудовым мигрантам дадут много попыток сдать экзамен.

«Но если экзамен не сдан, то по этим 11 профессиям нельзя заключать трудовой договор», — подчеркнула специалист.

Татьяна Астрейко подчеркнула, что нет ограничений и по времени между попытками, можно сдавать каждые две недели. На портале государственной службы занятости будет представлена вся информация об языковом экзамене, который будет проходить в форме теста.

По словам Татьяны Астрейко, за первые полгода 2025, по сравнению с аналогичным периодом 2024, в Беларуси приехали в поисках работы в 1,8 раза больше трудовых мигрантов.

Специалист подчеркнула, что трудовые мигранты не составляют конкуренцию белоруса.

«Профессии, которые открываются для иностранных мигрантов, не востребованы именно белорусами», — подчеркнула Татьяна Астрейко.

Кстати, требования к оценке знания одного из государственных языков Беларуси не распространяются на граждан ЕАЭС, то есть приехавших из России, Армении, Кыргызстана и Казахстана.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о результатах командировок белорусских чиновников за рубеж.

Мы писали, что школьница из Гомельской области вырастила арбузы из семян от Лукашенко.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше