Екатеринбургские школы переходят на дистант с 11 сентября

Школы Екатеринбурга закроют для детей из-за губернаторских выборов.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге школы с 11 сентября будут закрыты для детей в связи с проведением выборов губернатора Свердловской области. Об этом ЕАН сообщили несколько источников.

С четверга общеобразовательные учреждения, где размещены избирательные участки, будут готовить к проведению голосования, которое пройдет с 12 по 14 сентября. Соответственно четверг и пятница, по словам источников, будут объявлены не учебными днями или занятия пройдут в дистанционном формате. В школах, где 11 и 12 сентября станут не учебными, проведут день физкультурника или туриста. Где-то могут устроить праздник осени.

Добавим, что на выборах президента России в 2024 году избирательные участки размещены были в 159. С того времени их адреса не менялись.