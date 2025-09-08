Екатеринбургские школы переходят на дистант с 11 сентября

С четверга общеобразовательные учреждения, где размещены избирательные участки, будут готовить к проведению голосования, которое пройдет с 12 по 14 сентября. Соответственно четверг и пятница, по словам источников, будут объявлены не учебными днями или занятия пройдут в дистанционном формате. В школах, где 11 и 12 сентября станут не учебными, проведут день физкультурника или туриста. Где-то могут устроить праздник осени.