В подмосковном Серпухове после капремонта открылся детский сад «Улыбка»

Отделение средней школы № 3 — детский сад «Улыбка» — ввели в эксплуатацию после ремонта в поселке Пограничный городского округа Серпухов. Работы в учреждении провели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Ремонт здания начался в январе 2025 года. Там обновили все инженерные системы: электро- и водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования, модернизировали системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации. Полностью заменили фасад, крышу, входные группы и окна детского сада. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.
Открытие обновленного учреждения состоялось 1 сентября. Детский сад посещают 104 воспитанника, для них работают пять групп — раннего возраста и от 3 до 7 лет, в том числе для воспитанников с нарушениями речи создана компенсирующая и комбинированная группа.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.