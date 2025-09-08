Ричмонд
Новосибирскому хирургу Ивану Поршенникову присвоено звание «Заслуженный врач РФ»

Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено известному трансплантологу Ивану Поршенникову за выдающиеся достижения в области пересадки печени.

Иван Поршенников, заведующий отделением трансплантации органов Новосибирской областной больницы, известен среди хирургов страны уникальными операциями. Указ о присвоении звания подписал Президент Владимир Путин, пишет VN.

Одна из самых известных операций под руководством Поршенникова — первая в России трансплантация одной донорской печени сразу двум взрослым пациентам. Процедура заняла 20 часов, проходила одновременно в трёх операционных и позволила спасти жизни сразу двух людей, отмечают авторы телеграм-канала больницы.

Ещё одна сложнейшая операция, выполненная совместно с коллегами из Центра Мешалкина, — одномоментная трансплантация сердца и печени пациентке с альвеококкозом. Процедура длилась 13 часов и завершилась успешно.

Коллеги подчеркивают, что пересадка печени остаётся одной из самых технически сложных хирургических процедур. Каждый раз работа Поршенникова и его команды в операционной — это «истинный профессиональный подвиг», говорят они.