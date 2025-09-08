Ричмонд
Скульптура педагогам и ученикам появилась в воронежской Рамони

Её открытие приурочили к двум важным датам.

Источник: Администрация Рамонского района Воронежской области

В Рамони появилась скульптура, посвящённая ученикам и учителям местной школы. Её открытие приурочили к 145-летию учебного заведения и 60-летию образования района. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Праздничная программа представляла собой путешествие по историческим вехам образования в Рамони, начиная от 1880 года до наших дней.

Мероприятие посетили не только нынешние ученики школы и их родители, но и её давние выпускники. Одним из них стал профессор Сергей Милюков, который закончил учебное заведение 58 лет назад.

Отметим, что с инициативой установки скульптуры выступили местные жители. Памятник выполнен по эскизу «Лицеисты» скульптора Ильи Коротченко, который стал победителем согласно результатам конкурса.