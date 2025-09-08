В подмосковном селе Поречье появится новая подстанция скорой помощи

Подстанцию возведут по технологии модульного строительства, она будет рассчитана на круглосуточное дежурство трех бригад. Внутри предусмотрены диспетчерская, комнаты для отдыха персонала и водителей, столовая, а также кабинет для предрейсовых осмотров. Кроме того, будут оборудованы помещения для амбулаторного приема и другие административные и вспомогательные кабинеты. На прилегающей территории обустроят гараж и открытую стоянку для автомобилей скорой помощи, а также парковочные места.