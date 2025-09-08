В подмосковном селе Поречье появится новая подстанция скорой помощи

Строительство новой подстанции скорой медицинской помощи началось в селе Поречье Московской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Открытие объекта запланировано на 2026 год, сообщает областное министерство информации и молодежной политики.
Подстанцию возведут по технологии модульного строительства, она будет рассчитана на круглосуточное дежурство трех бригад. Внутри предусмотрены диспетчерская, комнаты для отдыха персонала и водителей, столовая, а также кабинет для предрейсовых осмотров. Кроме того, будут оборудованы помещения для амбулаторного приема и другие административные и вспомогательные кабинеты. На прилегающей территории обустроят гараж и открытую стоянку для автомобилей скорой помощи, а также парковочные места.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.