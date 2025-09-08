Кардиодиспансер открылся в нижегородской клинике им. Королева

На территории Нижегородского кардиоцентра им. академика Б. А. Королева начал работу новый Центр диспансерного наблюдения. Открытие центра позволило полностью разделить потоки пациентов стационара и поликлиники, что сделает процесс оказания медицинской помощи более комфортным и эффективным. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Центр создан в рамках проекта «Квартал здоровья», инициированного губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. На реконструкцию здания и оснащение современным оборудованием направлено около 170 млн рублей. Общая площадь новой поликлиники составляет 800 квадратных метров, где разместились семь специализированных кабинетов.
— Пациентов теперь встречает отдельное здание с продуманной навигацией и комфортными условиями. Здесь также будут проводиться телемедицинские консультации — многим пациентам не придется приезжать на очный прием для получения справок или продления инвалидности, — отметил главный врач больницы Антон Максимов.
В центре работают врачи-аритмологи, кардиологи, ангиохирург и специалисты по программированию электрокардиостимуляторов. В планах — трудоустройство еще десяти врачей, что сократит время ожидания приема. Пациенты уже оценили современный лифт, чистоту и эстетичный интерьер помещений.
Центр оснащен оборудованием для компьютерной томографии, велоэргометрии, стресс-эхокардиографии, УЗИ сосудов и других исследований. Проект «Квартал здоровья» также включает централизацию служб двух больниц — лаборатории, пищеблока и транспорта.
Открытие центра соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и увеличение продолжительности жизни к 2030 году.