Египетская авиакомпания выполнила первый рейс из Сочи в Шарм-эль-Шейх

Рейсы перевозчика запланированы еженедельно по понедельникам. Они станут дополнением к уже существующим рейсам в Египет, который традиционно пользуется высоким спросом у пассажиров, вылетающих из Сочи. В 2025 году пассажиропоток между российским курортом и египетскими городами Хургада и Шарм-эль-Шейх превысил 78 тысяч человек.