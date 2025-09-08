Египетская авиакомпания выполнила первый рейс из Сочи в Шарм-эль-Шейх

Египетская авиакомпания Air Cairo запустила регулярные перелеты из Сочи в Шарм-эль-Шейх. Первый рейс из аэропорта курорта отправился в Египет 8 сентября практически с полной загрузкой — 173 пассажира на борту Airbus A-320, вместимость которого 179 мест.
Рейсы перевозчика запланированы еженедельно по понедельникам. Они станут дополнением к уже существующим рейсам в Египет, который традиционно пользуется высоким спросом у пассажиров, вылетающих из Сочи. В 2025 году пассажиропоток между российским курортом и египетскими городами Хургада и Шарм-эль-Шейх превысил 78 тысяч человек.
В летнем сезоне полеты на побережье Красного моря из Сочи также осуществляют авиакомпании Nesma Air (Хургада) и AlMasria Universal Airlines (Хургада, Шарм-эль-Шейх). В зимнем сезоне к ним присоединятся российские авиаперевозчики: Azur Air (Шарм-эль-Шейх), Red Wings (Хургада) и «Уральские авиалинии» (Хургада и Шарм-эль-Шейх).
Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи запустил новый сервис регистрации и сдачи багажа в отеле.