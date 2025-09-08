Жительнице Бурятии вернули более 300 тысяч, украденных мошенниками

Жительница Кабанского района Бурятии, воспитывающая ребенка-инвалида, стала жертвой хитрых мошенников. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре республики, ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Центрального банка России. Они убедили женщину, что ее деньги находятся под угрозой, и срочно нужно перевести их на «безопасный резервный счет». Доверчивая женщина перевела на указанные реквизиты 394 тысячи рублей.
— Когда обман раскрылся, она обратилась в прокуратуру. Правоохранители провели проверку и подали иск в суд, чтобы взыскать с владельца счета, который оказался получателем денег, не только украденную сумму, но и проценты за ее незаконное использование, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Суд полностью согласился с доводами прокурора и постановил вернуть пострадавшей все деньги — более 300 тысяч рублей, а также компенсацию. Сейчас прокуратура внимательно следит за исполнением этого решения, чтобы сибирячка гарантированно получила сбережения обратно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что киберполицейские из Иркутска спасли женщину от потери 300 тысяч рублей.