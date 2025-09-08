Жительнице Бурятии вернули более 300 тысяч, украденных мошенниками

— Когда обман раскрылся, она обратилась в прокуратуру. Правоохранители провели проверку и подали иск в суд, чтобы взыскать с владельца счета, который оказался получателем денег, не только украденную сумму, но и проценты за ее незаконное использование, — сообщают в пресс-службе ведомства.